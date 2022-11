Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim-Perouse: erneute Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund

Ludwigsburg (ots)

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen einer weiteren Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund, die ein noch unbekannter Täter am frühen Mittwochmorgen in der Waldenserstraße in Perouse verübte. Wie bereits zwei Wochen zuvor brachte ein Unbekannte mit schwarzer Sprühfarbe mehrfach den Buchstaben "Z" auf einen PKW mit ukrainischen Kennzeichen, in diesem Fall ein Porsche, auf (damalige Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5354586). Vermutlich dürfte der Buchstabe verwendet worden sei, da er das Symbol der russischen Kriegsführung darstellt. Des Weiteren schlug der Täter mehrfach auf die Frontscheibe ein und stach in alle vier Reifen ein, so dass aus diesen die Luft entweichen konnte. Ein Zeuge war gegen 03.35 Uhr auf die Tat aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Der unbekannte Täter wurde als etwa 160 cm groß und schlank beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und machte sich zu Fuß in Richtung eines Discounters davon. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell