Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte entwenden Motorroller - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 18 Uhr und Sonntagmittag, 14 Uhr, ein Motorroller der Marke Honda in der Straße "Am Schlierbachhang" entwendet. Neben dem Motorroller nahm der unbekannte Täter ebenfalls den Zweitschlüssel des Rollers an sich und flüchtete mitsamt des Diebesgutes in unbekannte Richtung. Nach bisherigem Ermittlungsstand kippte der Motorroller während der Flucht zu Boden, weshalb diverse Karosserieteile auf einer Wiese in Tatortnähe verteilt lagen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 / 18570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell