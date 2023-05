Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Täter versucht mehrfach einzubrechen - Zeugen gesucht!

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 05:45 Uhr suchte eine unbekannte Täterschaft einen Gebäudekomplex in der Carl-Theodor-Straße auf. Nachdem sich der Täter oder die Täterin Zutritt auf das Gelände verschafft hatte, indem diese/r über eine Mauer kletterte, versuchte er oder sie zunächst mehrere Türen und Fenster eines Cafes aufzuhebeln bzw. aufzutreten - jedoch ohne Erfolg. Anschließend hebelte der Täter oder die Täterin die Kellertür auf und betrat die Räumlichkeit. Ob hieraus etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. In Folge dessen versuchte der Einbrecher oder die Einbrecherin nun eine weitere Eingangstür, welche zu einer Praxis, einem Architektenbüro und mehrere Wohnungen führte, mit einem unbekanntem Werkzeug aufzuhebeln. Als auch das misslang, versuchte er oder sie nun sein bzw. ihr Glück an einer Eingangstür eines Friseursalons. Als er oder sie auch hieran scheiterte, begab er oder sie sich schlussendlich an ein Fenster des Salons und gelang durch das Aufhebeln in den Friseurladen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden hieraus keine Wertgegenstände entwendet. Der Sach - bzw. Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Die entstandenen Spuren wurden durch die speziell geschulten Ermittler und Ermittlerinnen gesichert.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben nun die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 06202 / 288 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell