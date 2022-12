POL-HB: Nr.: 0762--Umweltverstoß an Bord

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 06.12.22, 20.30 Uhr Zwei Räuber überfielen am Dienstagabend einen Discounter in der Vahr und erbeuteten Bargeld. Verletzt wurde niemand, die Polizei prüft Parallelen zu einem Überfall in der vergangenen Woche. Die beiden maskierten Männer betraten gegen 20.30 Uhr den Markt in der August-Bebel-Allee. Sie gingen zur Kasse, bedrohten die 31 ...

mehr