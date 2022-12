Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalen wüten in Innenstadt

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Vandalen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Innenstadt randaliert und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Eine Gruppe von 5 - 6 Jugendlichen lief von der Rummelstraße in Richtung Fackelstraße. Hierbei zerstörten sie u.a. Weihnachtsdekoration, warfen Fahrräder umher und traten Pflanzkübel um. Zwei der Täter wurden durch eine Streife bei der Tatausführung beobachtet und festgenommen. Hierbei leistete ein alkoholisierter 20-Jähriger Widerstand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille Atemalkohol. Das genaue Ausmaß der Zerstörung ist derzeit nicht bekannt. So wird auch noch der Besitzer eines Fahrrads gesucht (Bild). Die zuständige Dienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |me

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell