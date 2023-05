Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Baustellenabsperrung entfernt und Baustellenteile entwendet. Zeugen gesucht!

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch bisher unbekannte Täter wurde in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 18 Uhr und Montagmorgen, gegen 9 Uhr, an einer Baustelle mehrere Sicherheitsabsperrungen in der Landstraße entfernt. Die Absperrungen sollen den Fußgängern ein sicheres Überqueren der Baustelle ermöglichen, was jedoch durch das Entfernen nicht mehr gewährleistet wurde. Durch die Beamten des Polizeireviers Sinsheim wurden die Absperrungen wieder an Ort und Stelle gestellt, wobei hier das Fehlen zweier Baustellen-Halterungen festgestellt werden konnte. Ob durch die Entfernung der Absperrungen Fußgänger gefährdet oder sogar verletzt wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Der Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. insbesondere hiervon geschädigte Personen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261 / 690-0, in Verbindung zu setzen.

