Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 21. April 2023, kam es gegen 20.45 Uhr auf dem Magarethe-Zingler-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 22-jähriger Gelsenkirchener ist dabei unvermittelt von zwei männlichen Tatverdächtigen durch Faustschläge verletzt worden. Der Gelsenkirchener war zum Tatzeitpunkt in Begleitung einer 18-jährigen Freundin und ihres 16-jährigen Bruders. Die beiden versuchten, die Angreifer von dem 22-Jährigen abzuhalten, wobei sie ebenfalls leicht verletzt wurden. Durch diese Intervention ließen die beiden Tatverdächtigen jedoch von dem 22-Jährigen ab und flüchteten in Richtung des Heinrich-König-Platzes. Ein Tatverdächtiger ist etwa 1,70 Meter groß, circa 16 Jahre alt, trug einen Bart und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Der andere Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, circa 17 Jahre alt, trug ebenfalls einen Bart und eine schwarze Jacke und eine schwarze Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

