Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitag, 21. April 2023, hat sich eine 76 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Resser Mark schwer verletzt. Nach Angaben eines Zeugen verlor die Frau die Kontrolle über ihren VW, als sie aus der Straße Im Eichkamp auf die Wiedehopfstraße abbog. Dabei kollidierte sie mehrfach mit dem Bordstein und mit einem weiteren, geparkten Auto. Rettungskräfte befreiten die Frau aus ihrem Auto und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Polizeibeamte sperrten während der Unfallaufnahme die Straße. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

