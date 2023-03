Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Imbiss am Silbersee - Täter flüchteten ohne Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.03.2023:

Frielendorf

Versuchter Einbruch in Wirtschaftsgebäude und eines Zigarettenautomaten

TZ: Dienstag, 14.03.2023, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16.03.2023, 08:30 Uhr

Unbekannte versuchten in ein Wirtschaftsgebäude des Freizeitgeländes "Zum Silbersee" in Frielendorf einzubrechen. Außerdem gingen die unbekannten Täter erfolglos einen Zigarettenautomaten an.

Im angegeben Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss am Silbersee in Frielendorf einzudringen. Die unbekannten Täter versuchten hierbei durch mehrfaches Hebeln eine Nebeneingangstür gewaltsam zu öffnen. Dies gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht. Ein am Tatort befindlicher Zigarettenautomat wurde durch die unbekannten Täter ebenfalls angegangen. Auch hier gelang es den unbekannten Tätern nicht diesen zu öffnen, sodass die unbekannten Täter ohne Beute abziehen mussten.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

