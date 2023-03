Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in DGH - Zwei Luftdruckpistolen und geringe Menge Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.03.2023:

Borken

Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

TZ: Mittwoch, 15.03.2023, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 16.03.2023, 08:15 Uhr

Unbekannte brechen gewaltsam in das Dorfgemeinschaftshaus in Borken-Trockenerfurth ein.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter gewaltsam in das Dorfgemeinschaftshaus in der Heinrich-Kohl-Straße in Borken-Trockenerfurth eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei die hintere Eingangstür auf und verschafften sich somit Zutritt zum Objekt.

Im Innenbereich des Dorfgemeinschaftshauses wurden mehrere Verbindungstüren und Schränke aufgehebelt. Es wurden auch Schränke des Deutschen Roten Kreuzes und des Schützenvereins aufgebrochen. Insgesamt wurden zwei Pistolen (Luftdruck) sowie ein kleinerer Bargeldbetrag in niedriger zweistelliger Höhe entwendet.

Die Höhe des derzeit geschätzten Gesamtsachschadens liegt bei 2500,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegend derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

