Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten und flüchten mit dunklem Pkw

Homberg (ots)

Guxhagen

Sprengung eines Geldautomaten Tatzeit: 16.03.2023, 04:05 Uhr Heute Morgen um kurz nach 04:00 Uhr wurde in der Raiffeisenstraße in Guxhagen ein Geldautomat in einem Gebäude gesprengt. Personen wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht verletzt. Mehrere unbekannte Täter haben zur Tatzeit in einem kombinierten Wohn-und Geschäftshaus den dortigen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Pkw, vermutlich Audi Avant, in unbekannte Richtung. Ob und wieviel Bargeld die Täter erbeuteten steht zurzeit nicht fest. Der Gebäudeteil mit der Bankfiliale ist erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Trümmer und Teile des Inventars sind mehrere Meter weit geschleudert worden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht angeben. Die alarmierte Feuerwehr hat Gas-Messungen vor Ort vorgenommen. Die Hausbewohner wurden aus dem Haus evakuiert. Die Kriminalpolizei ist vor Ort. Ein Hubschrauber ist in die Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern eingebunden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell