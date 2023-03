Polizei Homberg

POL-HR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder und der Staatsanwaltschaft Kassel Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Pkw-Diebstählen

Homberg (ots)

Edermünde-Besse

Diebstahl von drei Audi Pkw(s)- Festnahme von Tatverdächtigen in Nordhessen und im Kreis Cottbus - zwei Pkws sichergestellt Tatzeit: Nacht von Sonntag, 12.03.2023 zu Montag, 13.03.2023

In der Nacht von Sonntag zu Montag stahlen mehrere Täter in der Ortschaft Besse drei geparkte Audi Pkw(s) der Mittel - und Oberklasse.

Am Montagmorgen gegen 01:36 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass in der Ortslage Besse der weiße Audi Q5 seines Vaters im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Er telefonierte daraufhin mit seinem Vater, wodurch festgestellt wurde, dass der Pkw vom Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße gestohlen worden war. Der Zeuge, der daraufhin die Verfolgung aufnahm und umgehend die Polizei verständigte, blieb permanent hinter dem entwendeten PKW, welcher auf die Autobahn A 7 in Richtung Süden fuhr. Der im weiteren Verlauf von den alarmierten Polizeikräften zusätzlich verfolgte Fahrzeugführer suchte sodann die Autobahnraststätte "Pommer" auf, wo er schließlich von den Beamten der Polizeistation Homberg (Efze) und Melsungen gestellt werden konnte. Der Fahrer, ein 51-jähriger Mann aus Litauen wurde vorläufig festgenommen, der entwendete Pkw wurde sichergestellt.

Ein weiterer Pkw, ein blauer Audi Q7 wurde in der Nacht ebenfalls in Besse, in der Mittelgasse gestohlen. Dieser Audi konnte im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung im Landkreis Bautzen (Sachsen) gegen 08:35 Uhr festgestellt werden. Während der Verfolgung durch die sächsische Polizei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den gestohlenen SUV und verunfallte. Der Fahrer, ein 36-jähriger Mann aus Polen, versuchte noch zu Fuß seine Flucht fortzusetzen, konnte jedoch von den verfolgenden Polizisten schnell festgenommen werden.

Am Montagmittag stellte der Eigentümer eines schwarzen Audi Q7 fest, dass sein Pkw, welcher in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt war, ebenfalls gestohlen wurde. Von diesem Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen HR-BZ 57, fehlt derzeit jede Spur.

Die beiden festgenommenen Tatverdächtigen aus Litauen und Polen wurden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel dem Haftrichter beim Amtsgericht in Kassel vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls und des Haftgrundes der Fluchtgefahr."

Markus Brettschneider Andreas Thöne Pressesprecher Pressesprecher Polizeidirektion Staatsanwaltschaft Schwalm-Eder Kassel

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell