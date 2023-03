Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder und des Marktfleckens Frielendorf - Sicherheitskonferenz in der KOMPASS-Kommune durchgeführt

Sicherheitsinitiative KOMPASS

Sicherheitskonferenz in Frielendorf durchgeführt

Auf die Ängste der Einwohner*innen eingehen, Unsicherheiten abbauen und neue Orientierung durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen geben - darauf zielt die Sicherheitsinitiative KOMPASS ab. Der Marktflecken Frielendorf ist seit August 2019 Teil dieser hessischen Sicherheitsinitiative KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel). Das Programm ist ein Angebot vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Ziel ist es, in einem gemeinschaftlichen Zusammenspiel von Kommune, Polizei, Bürgerschaft und weiteren Partnern, die Sicherheit vor Ort zu stärken.

Die am Anfang der kommunalen Initiative stehende Sicherheitsbefragung der Bevölkerung wurden im Juli 2019 und Oktober 2020 durchgeführt und nach wissenschaftlichen Vorgaben ausgewertet. Aus den Ergebnissen der Sicherheitsbefragungen und der Beteiligungsprozesse im Rahmen der Sicherheitsinitiative hat das Arbeitsgremium "KOMPASS", bestehend aus den KOMPASS-Berater*innen, Mitgliedern der Gemeindeverwaltung, der Jugendpflege und der Polizei, in seinen regelmäßigen Sitzungen eine umfassende Bewertung des Ist-Zustandes und eine ganzheitliche Situationsanalyse unter Einbeziehung verschiedener Fachbereiche und Institutionen vorgenommen.

Verbesserung der örtlichen Sicherheitslage

Zu der "Sicherheitskonferenz" am 16. Februar 2023 begrüßte der Bürgermeister der des Marktfleckens Frielendorf, Herr Jens Nöll, den geladenen Teilnehmerkreis, welcher sich aus Vertreter*innen der Gemeindeverwaltung, der Polizei, der Kommunalpolitik, Seniorenvertretung, Jugendpflege, Vertreter von Vereinen und weiteren Institutionen des öffentlichen Lebens.

Frau Antje Stahl vom Polizeipräsidium Nordhessen stellte anschließend die Grundzüge von KOMPASS vor.

Der Leiter der zuständigen Polizeistation Homberg, EPHK Robert Wilke, stellte die polizeiliche Kriminalstatistik der vergangenen Jahre vor. Im Ergebnis ist der Marktflecken Frielendorf im Vergleich zu den weiteren Gemeinden im Schwalm-Eder-Kreis als eher unterdurchschnittlich von Straftaten betroffen zu bewerten. Das polizeiliche Lagebild weist derzeit keine Kriminalitätsschwerpunkte im Gemeindegebiet auf.

Die Ergebnisse der beiden durchgeführten Sicherheitsbefragungen der Bevölkerung wurden von Herrn Torsten Waldeck, KOMPASS-Beauftragter des Marktfleckens Frielendorf, dargestellt. Er zeigte auf, dass seitens der Bürgerinnen und Bürger verschiedene Örtlichkeiten im Gemeindegebiet als problematisch angesehen werden.

Herr Michael Grieneisen, KOMPASS-Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Nordhessen,

erläuterte, welche Maßnahmen in der Kommune bereits umgesetzt sind.

Beispielhaft sind dies:

- Stellenbesetzung in der Jugendarbeit in Kooperation mit der Ev. Kirche - Einstellung einer Seniorenbeauftragten - Teilnahme am Ordnungsbehördenbezirk "Schwalm-Eder-Knüll" zwecks Kontrolle des ruhenden Verkehrs - Einführung von Polizeioberkommissarin Katrin Pretsch, Schutzfrau vor Ort, als direkte Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger mit Bürgersprechstunden im Rathaus - Installation einer Notrufsäule am Silbersee - Informationsveranstaltungen zu Wohnungseinbruchsdiebstahl und Sicherheit im Alter

Danach hatten die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit, mit Fragen und Anregungen zum Programm KOMPASS oder zu den in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen beizutragen.

Was ist KOMPASS?

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden in Hessen und zielt auf eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune ab. Die Polizei Hessen bietet an, gemeinsam mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern, die spezifischen kommunalen Sicherheitsbedürfnisse, also auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam ein passgenaues Lösungsangebot zu entwickeln.

