Polizei Homberg

POL-HR: Autofahrer flüchtet vorerst vor Polizei - Festnahme

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.03.2023:

Borken

Verkehrskontrolle - Fahrer flüchtet vorerst vor Polizei - Festnahme

TZ: Freitag, 10.03.2023, 15:02 Uhr

Am Freitagnachmittag wollte eine Polizeistreife in der Bergmannstraße in Borken-Kleinenglis einen blauen Pkw VW Golf einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer des blauen Golfs missachtete die Anhaltezeichen der Polizeistreife und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei erstreckte sich die Verfolgung über Gombeth bis nach Borken. Schlussendlich gelang es der Polizei einen 31-jährigen Homberger in der Arnsbacher Straße in Borken als Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des VW Golf wurden geringe Mengen an Drogen aufgefunden.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin zur Polizeistation nach Homberg transportiert. Da er vermeintlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde auch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Nach der Sachbearbeitung wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Tatverdächtige wird sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes, des Verbots von Autorennen sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Zusätzlich noch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da der Tatverdächtige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder August-Vilmar-Str. 20 34576 Homberg Pressestelle

Telefon: 05681/774-140

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell