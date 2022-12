Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Überfall auf Spielhalle sucht die Polizei Zeugen

Warburg (ots)

In der Nacht zu Freitag, 02.12.2022, ist in Warburg eine Spielhalle überfallen worden. Gegen 00:45 Uhr betraten zwei gänzlich in schwarz gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Männer die Spielothek am Paderborner Tor.

Einer der beiden Männer bedrohte den Mitarbeiter der Spielhalle mit einer Stichwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Währenddessen blieb der andere Täter, bewaffnet mit einem Baseballschläger, im Eingangsbereich stehen und kontrollierte diesen.

Nachdem die Räuber Bargeld im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich erbeuteten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter und zwei in der Spielothek befindliche Zeugen blieben unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Ermittler bitten daher um Hinweise von möglichen Zeugen. Beide Täter sollen sehr groß gewesen sein. Einer von ihnen hatte eine kräftige Statur und sprach aktzentfrei deutsch, während der andere hager war und mit unbekanntem Akzent gesprochen hat.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell