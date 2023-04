POL-GE: Schussgeräusche auf Rungenberghalde

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, 23.04.2023, kam es in der Nacht um 0:19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst. Eine 25jährige Gladbeckerin befuhr mit ihrem PKW die Straße An der Rennbahn in südliche Richtung. In Höhe der Schloßstraße übersah sie einen 37jährigen Fußgänger, welcher die Straße an dem dortigen Fußgängerüberweg überqueren ...

mehr