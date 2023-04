Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung und Angriffe auf Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 22.04.2023 gegen 22:40 Uhr erhielt die Polizei Gelsenkirchen Kenntnis über einen Randalierer im Stadtteil Schalke, der geparkte Pkw beschädigen soll. Als die Polizei eintraf, trat der 29jährige Aggressor gerade vehement auf eine am Boden liegende männliche Person ein. Um diese Angriffe auf den wehrlosen 41jährigen Geschädigten schnellstmöglich zu beenden, wurde der Angreifer durch die eintreffenden Polizeikräfte zu Boden gebracht. Dagegen wehrte sich der alkoholisierte und mutmaßlich unter Drogen stehende Mann jedoch so erheblich, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste, um den Mann fesseln zu können. Der durch den Aggressor attackierte Mann aus Gelsenkirchen wurde mit einem RTW in ein örtliches Krankenhaus gefahren, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Außerdem wurden drei Beamte leicht verletzt, die aber alle dienstfähig blieben. Der Aggressor selbst wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, von wo er nach erfolgter Ausnüchterung entlassen werden konnte. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen vorgelegt.

