Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht: Kleinkind nach Verkehrsunfallflucht auf der Bochumer Straße schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht dringend Zeugen, nachdem am Freitag, 21.04.2023 gegen 19:30 Uhr, ein bislang unbekannter Benutzer eines E-Rollers auf der Bochumer Straße mit einem dreijährigen Kleinkind zusammengestoßen und anschließend weitergefahren sei. Nach Angaben der Mutter des Kleinkindes haben bislang unbekannte Passanten noch versucht, den E-Rollerfahrer an seiner Weiterfahrt zu hindern. Er habe sich jedoch anschließend in Richtung Hauptbahnhof entfernt. Das Kleinkind erlitt durch die Kollision einen Knochenbruch am Bein und musste in einem örtlichen Krankenhaus nach einer Operation stationär verbleiben. Der E-Rollerfahrer soll ca. 14 Jahre alt sein, 175- 180 cm groß sein und komplett schwarz bekleidet gewesen sein. Er habe vermutlich einen grünen Mietroller geführt. Die Polizei bittet den beteiligten E-Rollerfahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden und sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6200 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160

