Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftbefehle wegen Rauschgifthandels in Bismarck vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von banden- und gewerbsmäßigem Drogenhandel hat die Polizei Gelsenkirchen heute Morgen, 20. April 2023, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle im Stadtgebiet vollstreckt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, aus einem Kiosk in Bismarck heraus einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Mit zahlreichen Einsatzkräften wurden ab dem frühen Morgen sieben Objekte im Stadtteil Bismarck durchsucht, darunter auch der Kiosk. Zudem wurden vier Männer im Alter von 20, 22, 29 und 30 Jahren festgenommen, gegen die die Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld Haftbefehle erwirkt hatte. Darüber hinaus richtet sich das Verfahren gegen drei weitere Gelsenkirchener im Alter von 19, 39 und 62 Jahren. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Ermittler nicht geringe Mengen Marihuana und Kokain sowie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld auffinden und sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

