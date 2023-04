Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sicher unterwegs mit dem Pedelec - Polizei Gelsenkirchen bietet Trainings an

Gelsenkirchen (ots)

Der Frühling ist gestartet und damit auch die Fahrradsaison! Dabei greifen immer mehr Radfahrerinnen und Radfahrer auf Pedelecs zurück, mit denen sich mühelos Anstiege und lange Strecken meistern lassen. Aber wie sieht der richtige und verkehrssichere Umgang mit den Elektrofahrrädern aus, die bis zu 25 Stundenkilometer schnell werden können? Das wollen Ihnen unsere Verkehrssicherheitsberater der Polizei Gelsenkirchen gerne bei einem kostenlosen Pedelec-Training zeigen. Denn immer wieder sind diese Zweiräder an Verkehrsunfällen beteiligt, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer schwere Verletzungen davon tragen können.

In den kommenden Wochen bieten wir daher in Kooperation mit der Verkehrswacht mehrere kostenlose Termine für Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener ab 60 Jahren an, die den sicheren Umgang mit ihrem Pedelec trainieren wollen. Hierbei lernen Sie in einem Mix aus Theorie und Praxis den richtigen Umgang mit Ihrem Pedelec in Gefahrensituationen und erhalten nützliche Tipps. Zunächst sind Schulungstermine am 2. Mai, 10. Mai, 25. Mai, 31. Mai sowie am 6. Juni 2023 in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr geplant. Eine Anmeldung für die gut dreistündigen Trainings in der Jugendverkehrsschule im Stadtnorden an der Lohmühlenstraße ist ab sofort möglich. Bitte richten Sie Ihre Anfrage telefonisch an PHK Carsten Jahns unter 01573 9222244.

Wichtig ist: Bei unseren Pedelec-Trainings besteht eine Helmpflicht, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Teilnehmende müssen außerdem ihr eigenes Pedelec mitbringen. Vor Fahrtantritt erfolgt ein kurzer Check-up der Zweiräder durch unsere Experten. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen pro Kurs begrenzt, ein Anspruch auf einen Platz besteht nicht. Es werden die ersten Anmeldungen berücksichtigt.

Darüber hinaus sind auch interessierte Medienvertreter eingeladen, sich am zweiten Schulungstermin, Mittwoch, der 10. Mai 2023, selbst vor Ort ein Bild zu machen. Melden Sie sich hierzu bitte bis zum Dienstag, 9. Mai 2023, bei der Pressestelle der Polizei Gelsenkirchen an unter pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0209 365 2010. An diesem Termin steht der Leiter der Direktion Verkehr, Polizeioberrat Andreas Kluth, auch gerne als Gesprächspartner zu dem Thema zur Verfügung.

