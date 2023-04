POL-GE: Tatverdächtige nach Körperverletzung gestellt

Gelsenkirchen (ots) - Mitarbeiter einer Firma in Heßler haben am Montag, 17. April 2023, die Leiche eines toten Mannes auf dem Betriebsgelände an der Grothusstraße gefunden. Ein Fremdverschulden kann nach bisherigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen, auch zur Identität des Toten, dauern an. Rückfragen bitte an: Polizei Gelsenkirchen Stephan Knipp Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015 ...

