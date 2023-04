Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Toter in Heßler gefunden - Ermittlungen dauern an

Gelsenkirchen (ots)

Mitarbeiter einer Firma in Heßler haben am Montag, 17. April 2023, die Leiche eines toten Mannes auf dem Betriebsgelände an der Grothusstraße gefunden. Ein Fremdverschulden kann nach bisherigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen, auch zur Identität des Toten, dauern an.

