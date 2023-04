Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Beteiligter und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer kam es Samstag, 15. April 2023, in Buer. Ein 64-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Fahrrad zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Radweg der Emil-Zimmermann-Allee in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. In Höhe der Einfahrt eines Lebensmittelgeschäftes bog ein weißer Kombi von der Emil-Zimmermann-Allee links auf den Parkplatz ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Auto, bei dem der Gelsenkirchener sich leicht verletzte. Der 64-Jährige fuhr nach dem Unfall zunächst nach Hause und berichtete seinem Sohn von dem Unfall. Dieser meldete den Unfall am Nachmittag der Polizei. Die Polizei bittet den Fahrer des weißen Kombis, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden, und sucht außerdem Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6200 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

