Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Illegale Entsorgung von Asbest auf Fußweg

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (ede) Am 10.06.2022, im Zeitraum von ca. 07:00 - 11:45 Uhr, entsorgten bisher unbekannte Täter drei sogenannte Big Bag mit gefährlichem Abfall auf dem Fußweg an der Ecke Wellweg / Graf-Zeppelin-Straße in Sarstedt. Die drei Big Bag trugen den Warnhinweis "Asbest" und wurden der Polizei Sarstedt von einem Anwohner gemeldet. In den Big Bag war u.a. alter Linoleum-Fußboden enthalten. Hinweise auf den oder die Täter konnten bisher nicht erlangt werden. Für eine zeitnahe Entsorgung wurde der zuständige Bauhof der Stadt Sarstedt kontaktiert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf den oder die möglichen "Entsorger" geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

