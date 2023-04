Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am späten Sonntagabend, 16. April 2023, einen Verkehrsunfall auf der Luxemburger Straße in Bulmke-Hüllen aufgenommen. Ein Zeuge gab an, um 23.45 Uhr einen weißen BMW beobachtet zu haben, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Weiter gab er zu Protokoll, dass der Fahrer bei Drift-Übungen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zwei weitere Autos beschädigte. Der 18 Jahre alte Fahrer des Unfallfahrzeuges gab an, dass er sich mit einem Freund angeregt unterhalten habe und deshalb die Kontrolle über den Wagen verlor. Im Anschluss streifte der BMW ein parkendes Fahrzeug und fuhr auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Beamten stellten den Führerschein des 18 Jahre alten Herners sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Schnellfahren. Die Ermittlungen dauern an.

