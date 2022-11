POL-HAM: Heiter und in Schlangenlinien - Polizei stoppt alkoholisierten Fiat- Fahrer

Hamm-Rhynern (ots) - Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer kippte am Donnerstag, 17. November, mit seinem Tankwagen in einen Graben an der Opsener Straße. Der Lkw war in Richtung Drechen unterwegs, als er gegen 6.30 Uhr aufgrund von Gegenverkehr so weit rechts fuhr, dass er über die Bankette in den Graben rutschte und seitlich liegen blieb. Da der Lkw Heizöl geladen hatte, musste das Gefahrgut vor der Bergung erst in ein ...

mehr