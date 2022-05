Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Konstanz

Konstanz

Verkehrsunfall, PKW raucht:

Am Donnerstag, den 12.05.2022 um 8:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Carl Benz-Straße, Line-Eid-Straße und Rudolf-Diesel-Straße zu einem Verkehrsunfall mit 2 Fahrzeugen. Die Hauptamtliche Wache der Feuerwehr Konstanz rückte zur Einsatzstelle aus. An der Einsatzstelle konnte ein Verkehrsunfall mit 2 PKW vorgefunden werden. An beiden Fahrzeugen lösten mehrere Airbags aus. Es waren keine Personen im PKW eingeklemmt oder eingeschlossen. Die Feuerwehr Konstanz unterstützte den Rettungsdienst bei der Verletztenversorgung, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.

- Einsatzstichwort: Verkehrsunfall - Datum: 12.05.2022 - Uhrzeit: 08:50 Uhr - Einsatzort: Carl Benzstraße - Eingesetzte Kräfte: 7 - Fahrzeuge: 6/10-4; 6/44-1; 6/33 - Externe Kräfte: Polizei

Verrauchung Serverraum Polizeidirektion:

Am Donnerstag, den 12.05.2022 um 9:00 Uhr kam es im Gebäude der Polizeidirektion Konstanz zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage.

Die Feuerwehr Konstanz wurde durch den einlaufenden Brandmelder mit dem Stichwort Melder-Alarm zur Polizeidirektion gerufen. Die ersten eintreffenden Kräfte erkundeten den Gebäudeteil in welchem der Melder ausgelöst hatte. Aufgrund der Einsatzmeldung wurde der Kreisbrandmeister des Landkreises Konstanz ebenfalls dazu alarmiert. Der stellv. Kreisbrandmeister machte sich ein kurzes Bild der Schadenslage und wurde dann zum Folgeeinsatz "Öl auf Seerhein" abgezogen. Der Bezirksbrandmeister des Regierungsbezirk Freiburgs wurde durch den stellv. Kreisbrandmeister verständigt.

Es konnte durch einen Trupp unter Atemschutz eine leichte Verrauchung in einem Serverraum festgestellt werden. Der betroffene Bereich wurde mittels Wärmebildkameras und Messgeräten kontrolliert. Für die Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen erforderlich.

Die Räumlichkeiten im wurden mittels technischer Lüftung der Polizei belüftet Nach der Entrauchung und Überprüfung angrenzenden Räumlichkeiten auf Schadstoffe, konnte das Gebäude an die Polizei und die Gebäudetechnik übergeben werden.

- Einsatzstichwort: Brandmeldealarm - Datum: 12.05.2022 - Uhrzeit: 09:00 Uhr - Einsatzort: Benediktinerplatz - Eingesetzte Kräfte: 32 - Fahrzeuge: 6/10-1; 6/44-3; 6/33; 7/44; 6/19 - Externe Kräfte: Polizei, Gebäudetechnik, Stellv. Kreisbrandmeister

Ölwehreinsatz auf dem Seerhein:

Am Donnerstag, den 12.05.2022 um 9:13 Uhr wurde die Feuerwehr Konstanz über eine größere Ölfläche auf dem Seerhein informiert.

Die Feuerwehr Konstanz alarmierte daraufhin mit dem Stichwort Öl auf Gewässer die Kräfte der Ölwehr Konstanz. Vor Ort konnte durch Einsatzleiter Bernd Roth eine Verunreinigung auf dem Seerhein festgestellt werden. Zur besseren Erkundung wurde die Verunreinigung mit einem Boot der Wasserschutzpolizei angefahren. Es wurden verschiedene Wasserproben entnommen und diese auf Verschmutzung durch Öl überprüft. Hier gab es keine Auffälligkeiten und es konnte kein Öl nachgewiesen werden.

Nach Rücksprache der Feuerwehr mit der Unteren Wasserbehörde und der Wasserschutzpolizei war kein weiterer Einsatz der Ölwehr Konstanz auf dem Seerhein notwendig.

- Einsatzstichwort: Öl auf Gewässer - Datum: 12.05.2022 - Uhrzeit: 9:13 Uhr - Einsatzort: Seerhein - Eingesetzte Kräfte: 20 - Fahrzeuge: 6/10-4; 6/44-1; 6/55; 7/65-2; 7/19; 6/19 - Externe Kräfte: Polizei, Wasserschutzpolizei, Untere Wasserbehörde, stellv. Kreisbrandmeister

