POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger ermittelt

Gelsenkirchen (ots) - Für gleich zwei Autofahrer endete die Fahrt in dieser Woche in einer Polizeikontrolle, weil sie ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. So stoppten Polizeibeamte am frühen Freitag, 14. April 2023, gegen 0.20 Uhr das Auto eines 27-Jährigen mit niederländischem Kennzeichen an der ...

mehr