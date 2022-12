POL-PPWP: Vorsicht Trickbetrüger

Kaiserslautern (ots) - Während einer Fußstreife am Donnerstagabend konnten Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 einen Haftbefehl vollstrecken. Die Polizisten sahen im Vorbeigehen, dass in der Wohnung des gesuchten 75-Jährigen Licht brannte und der Fernseher lief. Auf Klopfen und Rufen reagierte der Mann nicht, so dass die Feuerwehr zur Türöffnung hinzugerufen wurde. Der 75-Jährige saß auf dem Balkon und gab an, nichts gehört zu haben. Nachdem ihm der ...

mehr