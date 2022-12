Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagmittag ein fahrendes Auto beschädigt. Eine 68-jährige Frau war mit ihrem Skoda Octavia gegen 13:45 Uhr in der Martin-Luther-Straße unterwegs. In Höhe des Pfalztheaters hörte sie einen lauten Knall an ihrem Auto. Die Frau hielt an und entdeckte eine Delle an der hinteren Beifahrerseite. Wie es zu der Delle kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zu der genannten Zeit verdächtige Personen bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell