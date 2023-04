Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendieb gestellt und besonders beschleunigtes Verfahren eingeleitet

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in der Altstadt haben Polizeibeamte am Mittwoch, 12. April 2023, einen 31-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Eine Ladendetektivin hatte ihn gegen 14.40 Uhr dabei beobachtet, wie er diverse hochpreisige Videospiele in einem Geschäft an der Bahnhofstraße in seinen Rucksack packte. Ohne die Waren im knapp vierstelligen Eurobereich zu bezahlen, verließ der Mann im Anschluss das Geschäft. Ladendetektive stellten ihn kurz darauf und alarmierten die Polizei. Beamte nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und eine geforderte Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Gegen den Mann aus Tschechien wird noch heute die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Gelsenkirchen stattfinden. Zumindest bis dahin bleibt er im Gewahrsam.

