Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Bulmke-Hüllen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Opfer eines Straßenraubs wurde am Donnerstag, 13. April 2023, ein 40-jähriger Mann in Bulmke-Hüllen. Der Mindener verabredete sich gegen 1 Uhr mit einem unbekannten Verkäufer aus einem Internetportal auf der Olgastraße. Vor Ort lauerten ihm drei Unbekannte auf, die ihn mit einem Messer bedrohten und ihm sein mitgeführtes Bargeld in vierstelliger Höhe raubten. Die drei Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß und konnten in einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich nicht angetroffen werden. Ein Tatverdächtiger ist etwa 1,70 Meter groß, trug einen Bart und schulterlange Haare. Der Zweite wurde etwa auf eine Größe von 1,65 Meter geschätzt und war dünn. Zu dem dritten Tatverdächtigen konnten keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

