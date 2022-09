Polizei Wuppertal

POL-W: W Kupferdieb am Tatort vorläufig festgenommen

Wuppertal (ots)

Am frühen Montagmorgen (06.09.2022, gegen 03:05 Uhr) konnte ein 24-Jähriger an der Widukindstraße durch die Polizei angetroffen werden. Eine Überwachungskamera einer Sicherheitsfirma hatte den Tatverdächtigen zuvor auf einem Firmengelände aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Mann dort Kupferteile in einem Wert von circa 300 Euro. Nachdem der polizeibekannte Tatverdächtige diese in ein Fahrzeug geladen hatte, wurde er durch die eingesetzten Kräfte in Tatortnähe vorläufig festgenommen. (ar)

