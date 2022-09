Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendlicher in Vohwinkel schwer verletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Hinweisgeber gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (02.09.2022, 05:05 Uhr) meldete eine Anwohnerin einen schwer verletzten Jugendlichen (15) in einem Hauseingang an der Werderstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 15-Jährige nach einer vorausgegangenen Auseinandersetzung von einem bislang Unbekannten mit einem scharfen Gegenstand attackiert worden sein. Dabei erlitt er eine schwere Verletzung im Brustbereich. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln im Rahmen der Mordkommission "MK Werder" um die Hintergründe aufzuklären. In dem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen: Wer hat in der Nacht vom 01.09.2022 zum 02.09.2022 im Bereich der Autobahnbrücke an der Werderstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

