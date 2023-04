Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erfolgreiche Fahndung nach Taschendieben

Gelsenkirchen (ots)

In den vergangenen beiden Wochen, vom 27. März bis 6. April 2023, sind Einsatzkräfte der Polizei gezielt gegen Taschendiebe und Taschendiebinnen im Bereich der Innenstädte der Gelsenkirchener Altstadt und Buer vorgegangen. Vor allem im Bereich der Bahnhofstraße stellten die eingesetzten Kräfte in der ersten Woche mehrere Taschendiebe und Taschendiebinnen fest. So wurde direkt am ersten Tag eine Diebin auf frischer Tat ertappt, als sie in den Rucksack einer Frau griff. In den nächsten Tagen wurden zudem unter anderem zwei Taschendiebinnen kurzfristig observiert, die in einem Laden auf der Ahstraße einen Taschendiebstahl aus einer Handtasche versucht hatten. Im direkten Anschluss wurden die beiden bei einem Diebstahl während des Einstiegs in einen Bus beobachtet.

Insgesamt kam es in der Zeit zu sechs Festnahmen mit daran anschließenden Maßnahmen sowie zur Vollstreckung von sechs Haftbefehlen. Zudem konnten mehrere Tatverdächtige festgestellt werden, die in anderen Polizeibehörden des Landes noch nicht identifiziert waren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell