Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Feier eskaliert - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

Eine Feier in einer Wohnung auf der Grenzstraße in Schalke endete in der Nacht vom Dienstag, 11. April 2023, auf Mittwoch, 12. April 2023, in einem Polizeieinsatz. Die Beamten wurden gegen 1.30 Uhr wegen einer Ruhestörung durch laute Musik und Feiergeräusche gerufen. Bereits auf der Straße vor dem Haus wurde eine erhebliche Geräuschkulisse festgestellt, weswegen der Wohnungsinhaber durch die Beamten aufgefordert wurde, die Lautstärke seiner Feier zu reduzieren. Der 22-jährige Gelsenkirchener zeigte sich allerdings sehr uneinsichtig und machte keinerlei Anstalten, auf seine Gäste einzuwirken. Um weitere Ruhestörungen zu vermeiden, sollte die Feier durch die Polizei aufgelöst werden. Die Partygäste weigerten sich jedoch die Wohnung zu verlassen und reagierten den Polizeibeamten gegenüber sehr aggressiv. Ein 28-jähriger Gelsenkirchener ging in bedrohlicher Weise und mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu, weshalb diese Pfefferspray einsetzten, um den Angriff zu verhindern. Im weiteren Verlauf kam es zu Solidarisierungseffekten der Partygäste gegenüber den Beamten, wobei auch Gläser in Richtung der Polizisten geworfen wurden. Das eskalative Verhalten der Partygäste machte den weiteren Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken erforderlich, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Es wurden drei Männer ins Gewahrsam gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Die Feierlichkeit wurde im Anschluss aufgelöst. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

