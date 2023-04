Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Limousine flüchtet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem flüchtigen Fahrer in Schalke-Nord sowie dessen Auto. Am Donnerstag, 6. April 2023, gegen 12.50 Uhr, wollten Polizeibeamte auf der Josefinenstraße einen schwarzen BMW für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten. Der BMW fuhr angesichts der Anhaltezeichen zunächst an den rechten Fahrbahnrand, doch als die Beamten aus dem Streifenwagen ausstiegen, beschleunigte der unbekannte Fahrer wieder und fuhr mit seiner Limousine über die Josefinenstraße auf die Uechtingstraße. Auf seiner Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit missachtete der BMW eine rote Ampel, gefährdete andere Verkehrsteilnehmer und beschleunigte auf der Alfred-Zingler-Straße auf über 100 km/h, bei erlaubten 50 km/h. Bei der anschließenden Fahndung konnten weder das Auto noch die zwei Insassen angetroffen werden.

Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Bei dem schwarzen BMW handelte es sich vermutlich um ein älteres Modell der 5er-Baureihe (etwa 2006 bis 2014). Die hinteren Scheiben sowie die Heckscheibe der Limousine waren verdunkelt. Darüber hinaus hatte der BMW ein rumänisches Kennzeichen mit dem Anfang "IL". Hinweise zum BMW oder zu den beiden etwa 25- bis 35-jährigen Tatverdächtigen werden telefonisch unter der 0209 365 6280 oder unter der 0209 365 2160 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell