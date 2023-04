Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Verkehrsunfallflucht am Sonntag, 9. April 2023, sucht die Polizei den Unfallfahrer sowie Zeugen des Vorfalls in Bulmke-Hüllen. Den Beamten fielen gegen 20.15 Uhr zwei schwarzfarbene Autos auf, die mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit von der Kurt-Schumacher-Straße in die Florastraße fuhren. Als die Beamten die beiden Fahrer der Wagen kontrollieren wollten und Anhaltesignale gaben, bog eines der Autos abrupt von der Luitpoldstraße verbotswidrig in die Kirchstraße ab und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug, verloren es jedoch zunächst aus den Augen, nachdem es mit einem anderen Fahrzeug kollidiert war. Kurz darauf entdeckten die Einsatzkräfte das verlassene Fahrzeug an der Sternstraße. Der unbekannte Fahrer sowie seine Beifahrerin hatten sich derweil entfernt. Zeugen meldeten kurz darauf Beschädigungen an mehreren Fahrzeugen, die das Fluchtauto mutmaßlich verursacht haben soll. Der Fahrer ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare, einen schwarzen Bart und trug eine Brille, ein buntes Sommerhemd sowie eine rote Kappe. Die Beifahrerin ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte die dunklen Haare zu einem Zopf gebunden und trug ein helles Oberteil. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen beim Verkehrskommissariat unter 0209 365 6226 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell