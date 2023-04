POL-GE: Auseinandersetzung in Gelsenkirchen-Resse - Tatverdächtige festgenommen

Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Brand an einer Moschee an der Straße Am Freistuhl in Hassel ist die Polizei am Samstag, 8. April 2023, gerufen worden. Zeugen waren gegen 16.15 Uhr auf einen brennenden Stuhl an einem Nebengebäude des Gebetshauses, das auch von einem Fußballverein genutzt wird, aufmerksam geworden. Nachdem sie das Feuer mit eigenen Mitteln gelöscht hatten, alarmierten sie die Polizei. Die sucht nun nach ...

mehr