POL-GE: Polizei sucht Täter nach versuchtem Raub

Ohne Beute ist ein unbekannter Räuber, nach dem die Polizei nun fahndet, am Dienstag, 11. April 2023, aus einem Kiosk in Schalke geflüchtet. Gegen 12.25 Uhr betrat der Täter die Verkaufsräume der Trinkhalle an der Gewerkenstraße, bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als es der Mitarbeiterin gelang, einen Alarm auszulösen, flüchtete der Unbekannte ohne Beute zu Fuß in Richtung Magdeburger Straße. Der Gesuchte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat braune Augen, trägt einen dunklen Bart als Schnäuzer und war zur Tatzeit mit einer blauen Kapuzenjacke sowie vermutlich einer Jeans bekleidet. Hinweise zu dem Täter bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

