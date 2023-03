Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pakete gestohlen

Heinsberg-Lieck (ots)

Unbekannte Täter stahlen zwischen 14.15 Uhr am Donnerstag (23. März) und 10 Uhr am Freitag (24. März) zwei Pakete, die vom Zulieferer vor einer Haustür an der Waldfeuchter Straße abgelegt wurden. Zeugen beobachteten eine männliche Person, die diese an sich nahm, in ein gelbes Fahrzeug mit Neusser Kennzeichen stieg und sich entfernte.

Der Mann war 45 bis 50 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und einen Dreitagebart. Er wirkte südländisch und war mit einer DHL Uniform sowie einer Kappe bekleidet.

Wer hat im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell