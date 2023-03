Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Gangelt-Breberen (ots)

Auf der Landstraße 228 ereignete sich am Sonntag (26. März), gegen 17.10 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 18-jährige Frau aus Waldfeucht fuhr mit ihrem Pkw VW auf der Straße An der Villa aus Richtung Waldfeucht kommend in Richtung L 228. Sie beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus zu passieren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Mercedes eines 38-jährigen Mannes aus Heinsberg. Dieser befuhr in Begleitung seiner Frau sowie seines 6-jährigen Kindes die L 228 aus Richtung Selfkant kommend in Richtung Heinsberg. Am Kreuzungsbereich L 228/ An der Villa kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 18-Jährigen. Durch den Aufprall wurden alle vier Unfallbeteiligten verletzt, durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort ambulant behandelt. Die Feuerwehr reinigte die Unfallstelle von auslaufenden Betriebsstoffen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell