BPOL NRW: Gestohlen, gedroht und beleidigt - Bundespolizisten nehmen 33-Jährigen fest

Bochum - Dortmund (ots) - Am gestrigen Freitagabend (10. März) soll ein Jugendlicher die Jacke eines 16-Jährigen in einer S-Bahn gefordert haben. Bundespolizisten nahmen den Aggressor vorläufig am Bochumer Hauptbahnhof fest. Gegen 21:20 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über einen Randalierer in der S1 (Dortmund - Bochum). Nach Ankunft der ...

mehr