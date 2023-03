POL-LIP: Lage. Einbruchsversuch in Kita: Polizei bittet um Hinweise.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter haben in der Hoffmannstraße versucht in einen Supermarkt einzubrechen. Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Montag (16. - 20.03.2023) schlugen sie eine Scheibe des Supermarktes ein, um in den Innenraum zu gelangen. Der Einbruch scheiterte jedoch an einem Gegenstand hinter der Scheibe, so dass ein Eindringen nicht möglich war. Ohne Beute ...

