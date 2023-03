Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruchsversuch in Supermarkt scheitert.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben in der Hoffmannstraße versucht in einen Supermarkt einzubrechen. Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Montag (16. - 20.03.2023) schlugen sie eine Scheibe des Supermarktes ein, um in den Innenraum zu gelangen. Der Einbruch scheiterte jedoch an einem Gegenstand hinter der Scheibe, so dass ein Eindringen nicht möglich war. Ohne Beute verließen die Täter unerkannt das Gelände in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Feststellungen gemacht haben, sich bei unserem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

