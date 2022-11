POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel- Einbruch in Wohnhaus Am Donnerstag, den 10.November 2022, zwischen 05.30 Uhr und 17.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer ...

