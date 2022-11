Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, den 10.November 2022, zwischen 05.30 Uhr und 17.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Friesoythe- Brand eines Laubhaufens

Am Donnerstag, den 10.November 2022, gegen 18.10 Uhr kam es auf Parkplatz des AMG an der Kirchstraße zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein dortiger Laubhafen in Brand und beschädigte einen angrenzenden Zaun. Durch die freiwillige Feuerwehr Friesoythe, die mit 3 Löschfahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Bösel- Sachbeschädigung an Radlader

Zwischen Mittwoch, den 09.November 2022, gegen 16.00 Uhr und Donnerstag, den 10. November 2022, um 06.50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein im Baustellenbereich an der Jägerstraße abgestellter Radlader beschädigt. Es wurden Kabelverläufe aus dem Motorraum gerissen und die Frontscheibe beschädigt. Am Radlader entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell