Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl von Nadelholz

Zwischen Montag, 07. November 2022, 16.30 Uhr, und Dienstag, 08. November 2022, 17.00 Uhr, kam es in der Straße Zum Jägereck in einem dortigen Wald zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete mehrere Raummeter Nadelholz, welches an einem Waldweg gelagert war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Garrel - Versuchter Einbruch in Stall

Zwischen Mittwoch, 09. November 2022, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 10. November 2022, 16.15 Uhr, kam es in der Straße Pöhlendamm zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter schlug mit einem Stein die Glasscheibe eines am Wohnhaus angrenzenden Stallfensters ein. In den Stall ist der Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht gelangt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus; Pedelec entwendet

Am Mittwoch, 09. November 2022, gegen 01.00 Uhr, kam es in der Blumenstraße zu einem versuchten Einbruch. Zwei bisher unbekannte Täter versuchten, über eine Balkontür in ein Wohnhaus zu gelangen. Durch die Geräusche wurde eine 62-jährige Bewohnerin geweckt. Sie schaltete das Licht ein, sodass die Täter von einer weiteren Tatbegehung absahen und flüchteten. Anschließend entwendeten die Täter ein draußen abgestelltes Pedelec. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Tel. 04471-18600 zu melden.

Cloppenburg - Diebstahl eines Transporters

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Dienstag, 27. September 2022, und Donnerstag, 10. November 2022, in der Max-Planck-Straße bei einem dortigen Autohaushändler zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten vom Gelände des Autohaushändlers einen weißen Opel Vivaro B. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell