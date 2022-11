Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Vorfahrtsverstoß / Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag, 10. November 2022, 10:40 Uhr, fiel einer Polizeistreifenbesatzung in Bakum, Harmer Straße, ein Kleintransporter auf, der vom Rasthofgelände kommend, in Richtung Vechta abbiegen wollte. Trotz Gegenverkehrs, fuhr der Fahrer dieses Fahrzeuges auf die Vechtaer Straße auf, so dass ein entgegenkommender Lkw-Fahrer einer Bakumer Spedition abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Da die Beamten den Vorfall "live" beobachteten, wurde die Verfolgung des Kleintransporters aufgenommen. Dem Verkehrssünder wurden auf der Vechtaer Straße mehrere Anhaltesignale gegeben, trotzdem stoppte das Fahrzeug zunächst nicht, konnte dann jedoch überholt und in Bakum-Daren kontrolliert werden. Der 49-jährige Fahrer aus dem Kreis Neuwied gab an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Da eine Überprüfung dieser Aussage vor Ort zunächst nicht möglich war, wurde der Fahrer belehrt, dass er eine weitere Straftat begehen würde, sollte er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein und weiterfahren. Trotz der Belehrung, setzte der 49-Jährige seine Fahrt unbeirrt in Richtung Vechta fort. Am frühen Nachmittag erhielten die Beamten das Ergebnis, dass der 49-Jährige vor einigen Jahren seinen Führerschein abgeben musste und bis dato keinen neuen beantragt hatte. Daher wurden zwei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den uneinsichtigen Neuwieder eingeleitet, er muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Vechta - Abfallbehälter geriet in Brand

Am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 19.10 Uhr, kam es in der Große Straße auf dem Europaplatz zu einem Brand. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Abfallbehälter in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta, die mit sieben Einsatzkräften ausrückte, löschte den Brand. Durch den Brand wurde der Abfallbehälter leicht beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 14.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 19-jährigen PKW-Fahrer aus Dinklage in der Dinklager Straße. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 17.50 Uhr, befuhrt ein 24-jähriger PKW-Fahrer, der in Lohne wohnhaft ist, die Wicheler Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 16.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 20-jährigen Rollerfahrer in der Dinklager Straße. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 11.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bergweg Ecke Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden musste an der Kreuzung an der rot zeigenden Ampelanlage halten. Das übersah eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne und fuhr auf den PKW des 48-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein 41-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden, der Beifahrer im PKW des 48-Jährigen saß, leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 10. November 2022, 17.27 Uhr, befuhr ein 79-jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Essener Straße aus Bakum kommend in Fahrtrichtung Vechta. Als er nach links auf die Autobahn A1 auffahren möchte, übersieht er einen, ihm entgegenkommenden, 26-jährigen aus Herzlake, welcher die Vechtaer Straße / Essener Straße befährt. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell