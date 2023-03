Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruch in Grundschule: Apple IPads und Süßigkeiten gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Sonntagnachmittag (19.03.2023) über ein Fenster in die Grundschule in der Lageschen Straße ein. Dabei entwendeten sie eine zweistellige Anzahl an Apple IPads sowie eine Box mit Süßigkeiten. Der Tatzeitraum konnte von Zeugen auf 17:15 bis 18:20 Uhr eingegrenzt werden. Wenn Sie in dem genannten Zeitraum Verdächtiges bemerkt haben, bitten wir Sie, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

